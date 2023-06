La Lazio di Sarri batte l'Empoli e chiude seconda. Vince anche la Cremonese

La Lazio espugna Empoli vincendo 2-0 e chiude il campionato al secondo posto alle spalle del Napoli campione d'Italia. Primo tempo che si è concluso sullo 0-0 con la gara controllata dalla Lazio che più volte ha sfiorato la rete del vantaggio con le occasioni di Luis Alberto , Patric e Immobile . Pronti, via e la ripresa si apre subito con l'1-0 biancoceleste: calcio d'angolo battuto da Luis Alberto e incornata di Romagnoli che la mette alle spalle di un incolpevole Vicario . Nel finale arriva il raddoppio di Luis Alberto che chiude la gara dopo il rosso estratto a Cambiaghi per un fallo tattico su Zaccagni . Sarri , già qualificato in Champions League da due giornate, chiude alle spalle dei partenopei e porta la sua squadra a giocarsi la Supercoppa Italiana insieme a Napoli, Inter e Fiorentina.

Cremonese-Salernitana, la cronaca

Cremonese e Salernitana non hanno più niente da chiedere al campionato: i padroni di casa sono già retrocessi da tre settimane mentre i campani hanno ottenuto una comoda salvezza. Allo Zini di Cremona, la squadra di Ballardini ottiene una vittoria che fa ben sperare per un pronto ritorno in Serie A siglata dalla rete di Buonaiuto su calcio di rigore e dal raddoppio firmato da Tsadjout su assist di Meite a fine gara. In pieno recupero, l'arbitro Perenzoni ha annullato un rigore alla Salernitana grazie all'ausilio del Var.