Diretta Milan-Verona ore 21: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

MILANO - Ultima giornata di campionato con il Milan che ospita il Verona in una serata di festa per i rossoneri mentre di lotta per i i gialloblù. I ragazzi di Pioli, certi del 4° posto, salutano il proprio pubblico inaugurando la nuova maglia, festeggiando il rinnovo di contratto di Rafa Leao ma, soprattutto, abbracciando per l'ultima volta Zlatan Ibrahimovic. Infatti dopo il triplice fischio dell'arbitro si terrà una piccola cerimonia per celebrare lo svedese simbolo della rinascita dei rossoneri. Il Verona però è ancora in piena lotta salvezza: infatti i ragazzi di Zaffaroni sono al terzultimo posto a quota 31 punti pari con lo Spezia (in campo a Roma alle 21) e con il nuovo regolamento se le due squadre dovessero finire a pari punti si affronterebbero in uno spareggio.