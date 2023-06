Diretta Napoli-Sampdoria ore 18.30: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

NAPOLI - Luciano Spalletti, il tecnico che ha regalato lo scudetto ai campani oggi, nell'ultimo match di campionato contro la Sampdoria già retrocessa, si siederà sulla panchina del Maradona per l’ultima volta come allenatore degli azzurri: "Lasciare adesso un atto d’amore. Adoro essere diventato uno di voi, tra 10 anni qui ritroverò tanti amici". Di fronte i blucerchiati guidati da Stankovic, che chiuderanno la peggior stagione della storia del club, con una retrocessione sul campo mai realmente in discussione e un fallimento societario sfiorato a più riprese.