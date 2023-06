Spezia-Verona, dove si giocherà lo spareggio salvezza

MILANO - Dopo una lunga giornata di trattative, la sede dello spareggio salvezza tra Spezia e Verona sarà la Dacia Arena di Udine. La partita si giocherà domenica 11 giugno, ancora da definire l'orario del calcio di inizio della sfida che potrebbe essere alle 20:45. L'ultima volta che andò in scena uno spareggio per la permanenza in Serie A fu il 18 giugno 2005 quando Parma e Bologna si sfidarono (ai tempi c'era il doppio scontro) con i gialloblù che ebbero la meglio trascinati da Alberto Gilardino.