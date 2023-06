Spezia-Verona, uno spareggio che nasce dagli errori

Saranno (quasi) 18 anni. Dal 18 giugno 2005 non vedevamo più uno spareggio in Serie A, dopo la decisione di affidarsi agli scontri diretti per dirimere arrivi a pari punti su ogni fronte: scudetto, qualificazioni europee, retrocessione. Si torna in campo per uno supplemento di campionato con l’obiettivo di non retrocedere, come accadde l’ultima volta tra Parma e Bologna (si salvò il primo). La differenza è nella formula, non più andata e ritorno ma gara secca in 90’ e, in caso di parità, niente supplementari tra Spezia e Verona, protagoniste di questa appendice dopo aver chiuso a quota 31. Una partita che si giocherà domenica a Udine, presumibilmente alle 20.45 Giorno e orario vanno a cozzare con le finali di ritorno del playoff di B e C, ed è un peccato. Lo stadio dovrebbe essere il Mapei, diventato impianto di riferimento quando la pandemia picchiava ancora (qui le finali di Supercoppa e Coppa Italia nel 2021, vinte dalla Juventus di Andrea Pirlo, ultimi successi bianconeri). In un primo tempo favorita sembrava Empoli rispetto a Udine, Lecce e Firenze, poi sono sorti problemi organizzativi. Per il via libera si attende di definire il piano dell’ordine pubblico, ricordando che lo stadio si libererebbe al termine della finale scudetto Primavera, venerdì. Una coda di cui avrebbe fatto volentieri a meno lo Spezia che, con il vecchio regolamento, si sarebbe salvato, per il vantaggio negli scontri diretti: successo a Verona all’andata per 2-1 e 0-0 al ritorno. Una partita, quella del 13 novembre, che aveva visto salire i liguri a un confortante + 8 in classifica (13 punti contro 5) sui prossimi rivali. Era l’ultima giornata prima della pausa per il Mondiale e, dopo Qatar 2022, il mondo si sarebbe ribaltato per lo Spezia.