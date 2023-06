De Siervo: “La Serie A cambia nome. Competitor? Netflix e Amazon”

"Abbiamo iniziato il percorso per recuperate la nostra posizione nella leadership internazionale. Stiamo creando un prodotto più interessante, di maggior qualità. Il tempo effettivo delle partite arriva al 66%, manca un 33% che dev’essere più attrattivo, per esempio con le telecamere che si usano al cinema. Competiamo contro Netflix e Amazon per conquistare il tempo libero della gente". Lo ha dichiarato l’amministratore delegato della Lega Serie A Luigi De Siervo in una lunga intervista al quotidiano spagnolo As.

De Siervo, il successo dei club italiani e il caso Juve

De Siervo ha poi aggiunto: "Il successo dei nostri club non è una casualità, costruendo un prodotto così valido arrivano più investitori. I fondi hanno iniziato a trattare con l’Italia perché siamo il campionato con maggior potenziale, visto che per decenni siamo stati i migliori. Dobbiamo migliorare gli stadi, però la bellezza delle nostre città è unica. Nelle ultime quattro stagioni hanno vinto lo Scudetto quattro squadre diverse, una cosa che non succede in nessun altro Paese". Poi, sul caso Juventus: "Idealmente le sentenze dovrebbero arrivare sempre a fine stagione, una cosa che aiuterebbe molto anche i tifosi. Però ci tengo a sottolineare che in Italia il calcio si analizza in maniera costante, e prende provvedimenti".

De Siervo, il razzismo e i diritti tv

L’amministratore delegato della Lega Serie A si è soffermato anche sul razzismo (argomento molto delicato anche in Liga a seguito del caso Vinicius) e sui diritti tv, spiegando: "Razzismo? I 170 tifosi che hanno insultato Lukaku non entreranno più in uno stadio. È una cosa che avevamo già fatto e che continueremo a fare. È un problema di educazione globale, di cultura. È un viaggio lungo. Diritti tv? Il nostro obiettivo per il prossimo corso è una cifra tra i 1.150 e i 1.380 milioni di euro, mentre per l’estero Anna Guarnerio sta lavorando per passare da 250 a 400 milioni. Abbiamo un accordo col governo da 10 milioni di euro e grazie alla guida di Michele Ciccarese i nostri guadagni commerciali sono passati da 30 a 70 milioni in tre anni".