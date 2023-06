Diretta Spezia-Verona ore 20.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

REGGIO EMILIA - Tutto in 90 minuti. Una stagione intera, una partita senza vie d'uscita. L'allenatore dello Spezia, Leonardo Semplici, ha provato a spiegare le sue, di emozioni, in una conferenza che si spera non sia l’ultima per lui. Sul tavolo infatti c’è anche il suo contratto che scade al 30 giugno prossimo e che si rinnova automaticamente per un biennio solo in caso di salvezza: "È la partita più importante dell’anno e siamo pronti a viverla, senza rimpianti e senza guardarci indietro". Alla vigilia di una gara da vita o morte anche il Verona è tornato a parlare: "Quella di Reggio Emilia - attacca Zaffaroni - è sicuramente l'ultima partita. Di ultime spiagge ne abbiamo giocate così tante, è arrivata. Ci sarà tanta tensione, dovremo saperla gestire nel modo giusto".