Mourinho e le accuse a Chiffi dopo Monza-Roma: si va verso il patteggiamento

TORINO - Si va verso il patteggiamento tra l'allenatore della Roma, Josè Mourinho, e la Procura federale che lo aveva deferito lo scorso 19 maggio per le accuse rivolte all'arbitro Chiffi dopo la partita Monza-Roma. Il club giallorosso, deferito a sua volta per responsabilità oggettiva, e la Procura hanno infatti una bozza di accordo per un patteggiamento che dovrebbe corrispondere a un'ammenda pecuniaria, evitando così la squalifica a Mourinho.

Mourinho verso il patteggiamento

Dopo il pari allo U-Power Stadium lo Special One aveva usato parole forti nei confronti del direttore di gara di Padova: "Il risultato è adatto alla partita, con il peggior arbitro trovato in carriera. E ne ho visti tanti di scarsi... Per me è dura giocare con questo arbitro, non è empatico, non crea rapporti con nessuno, espelle un giocatore che scivola perché è stanco morto". L'accordo, arrivando dopo l'atto di deferimento, dovrà essere comunque presentato al Tribunale federale nazionale, il quale deciderà se accettarlo o meno, con l'udienza davanti al Tfn in programma per la giornata di domani.