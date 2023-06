Under 20, Serie A al terzo posto per giovani utilizzati: la classifica

Il Mondiale U20 ha dato spunti importanti con l'Italia che si è fermata a un passo dal sogno, spezzato soltanto in finale con la sconfitta contro l'Uruguay . Una competizione che ha permesso di scoprire giovani talenti di tutto il mondo e di mettere in risalto le qualità degli azzurrini. Ma quanti di loro hanno giocato in Serie A?

La risposta è presto detta visto che il solo Baldanzi tra i convocati di Nunziata è stato quello più utilizzato nella massima serie con l'Empoli e, oltre a lui, hanno trovato minutaggio anche Pafundi (2006 dell'Udinese) e Montevago con la Sampdoria. Questi sono solo alcuni dei ragazzi che nell'ultima stagione si sono messi in mostra, ma ci sono altri che potevano far parte della spedizione ma che erano impegnati con altre selezioni o con i rispettivi club. Da Scalvini e Miretti, con l'Under 21) a Fabbian e Nastima in Serie B. Ma la Serie A come si posiziona tra i top 5 campionati per l'utilizzo degli U20?

Giovani, minutaggio, top 5 campionati

Domanda sempre più frequente e la risposta è data dai numeri. La Serie A si è classificata al terzo posto nella stagione corrente per l'utilizzo dei giovani Under 20. Sono stati 28 i ragazzi utilizzati dalle varie società per un minutaggio complessivo di circa 12 mila e 845 minuti. Statistica ben al di sotto dei campionati come la Ligue 1, che ha impiegato 69 (39 mila minuti circa), e la Liga spagnola con 43 giovani in campo e 22 mila miinuti complessivi. Chiudono la classifica alle spalle dell'Italia la Bundesliga, al quarto posto nonostante abbiamo un numero più elevato di presenze di U20 (37) ma con un minutaggio attorno ai 7 mila e 500, e la Premier League con soli 22 giovani schierati in campo per un totale di appena 5 mila minuti. Per la Serie A un piccolo segnale di crescita per dare ai ragazzi la possibilità di maturare.