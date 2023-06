Diritti tv Serie A, Rai e Amazon si defilano: Sky, Dazn e Mediaset in gioco

Svelate le offerte per i diritti televisivi della Lega di Serie A a partire dal 2024. Tre proposte sul tavolo: Sky , DAZN (entrambe detengono i diritti per il triennio 2021-24) e Mediaset , spinta dalla possibilità di ottenere una gara da trasmettere in chiaro.

Diritti tv Serie A, assenti Rai e Amazon

Le offerte arrivate sono inferiori al minimo di 1,15 miliardi di euro a stagione indicata nel bando, motivo per cui l'assemblea ha deciso di avviare una fase di trattative private, che si svolgerà in un singolo giorno nelle prossime settimane. Non sono presenti quindi Amazon e Rai, tra le emittenti oggetto di indiscrezioni negli ultimi giorni. Soprattutto Amazon, che molti vedevano come una new entry (dopo la trasmissione della Champions per il triennio 2021-24) ma che si è tirato indietro.