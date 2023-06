Rocchi, Garcia e il violino: "Col Var in quel Juventus-Roma non serviva"

"Se avessi avuto la tecnologia disponibile oggi probabilmente non ci sarebbe stato nemmeno il violino di Garcia , perchè avrei avuto molta più facilità a risolvere alcuni problemi. E' una di quelle partite in cui rimpiango di non aver avuto la tecnologia, altrimenti oggi parleremmo di un'altra storia". Il designatore degli arbitri di Serie A, Gianluca Rocchi , al microfono di Radio anch'io sport (Rai Radio 1) ha ricordato con una battuta il gesto polemico dell'allenatore francese, all'epoca sulla panchina giallorossa, durante uno Juventus -Roma del 2014 da lui arbitrato. Rudi Garcia ritrova il campionato italiano come tecnico del Napoli "ed io gli do il bentornato, perché si tratta di un grande allenatore e mi farà piacere ritrovarlo" ha concluso Rocchi.

Quel Juve-Roma nel 2014 finì 3-2, con tre rigori fischiati: due per la Juventus - braccio di Maicon alzato su punizione di Pirlo e fallo di Pjanic su Pogba, entrambi gli episodi per centimetri tra dentro e fuori area di rigore - e uno per la Roma, per un abbraccio tra Totti e Lichtsteiner. Il numero 10 giallorosso al termine della partita rilasciò la celebre dichiarazione "La Juve dovrebbe fare un campionato a parte". Quella partita la decise Bonucci con un gran gol al volo, ci furono polemiche anche sulla posizione di Vidal vicino al portiere avversario: la linea di visione dell'estremo difensore era coperta in parte ma non dal cileno bensì dai compagni di squadra. E il Var sarebbe stato utile sicuramente anche su un episodio da rigore e rosso diretto sullo 0-0, con Holebas ad abbattere da dietro Marchisio a tu per tu con Skorupski. Era l'11' del primo tempo.