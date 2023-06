Diritti Tv Serie A, quanto conta di incassare (come minimo) la Lega?

Le buste recapitate in via Rosellini sono state inviate da Dazn, Sky e Mediaset: le prime due per le partite a pagamento, l’ultima per una gara in chiaro, novità di questo bando. L’amministratore delegato della Serie A, Luigi De Siervo, si era limitato a comunicare che le somme scritte dai tre gruppi non avevano raggiunto il minimo fissato dalla Lega per la vendita dei pacchetti, pari a 1,15 miliardi.

Le trattative private

L’obiettivo era lontano, quindi l’assemblea ha deciso di passare alle trattative private con i tre network che si svolgeranno il 29 giugno con discussione di quanto ottenuto nell’assemblea convocata per il giorno successivo. Inizialmente la tempistica era diversa: 26 giugno per le negoziazioni e assemblea il 27. Ma gli impegni politici, legati alle elezioni regionali in Molise, di Claudio Lotito - uno dei cinque componenti della commissione deputata a trattare con le tv insieme a De Laurentiis, Capellini (Inter), Campoccia (Udinese) e Percassi (Atalanta) - hanno costretto a spostare le date. Una situazione che fotografa perfettamente la centralità di Lotito, aumentata con la presenza in Senato che ha permesso al proprietario della Lazio di favorire l’approvazione di provvedimenti utili alla Serie A, come l’allungamento del ciclo di vendita dei diritti tv da tre a cinque anni oltre all’inasprimento delle sanzioni anti-pirateria. Senza commentare le cifre, che devono restare segrete fino alla prossima assemblea, in Via Rosellini si sottolinea che anche in occasione dell’ultimo ciclo l’apertura delle buste non regalò un esito vicino all’obiettivo, ma al termine delle trattative private le offerte delle tv salirono di 300 milioni fino a toccare la quota definitiva di 927 milioni a stagione.