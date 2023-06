Diritti tv, slitta l'assemblea della Lega Serie A: quando si svolgerà

Slitta a lunedì 3 luglio l'assemblea della Lega Serie A, chiamata a decidere sulle offerte per i diritti tv del campionato dal 2024 in poi. La riunione dei club, inizialmente prevista per venerdì 30 giugno, andrà in scena invece lunedì prossimo e all'ordine del giorno c'è appunto l'esito delle trattative private e le conseguenti determinazioni.