Diritti tv Serie A, gli aggiornamenti: lunedì l'apertura delle buste

MILANO - Nella giornata e notte di giovedì 29 giugno si sono tenute le trattative private che hanno visto protagoniste DAZN , Sky Sport (interessati ai pacchetti pay) e Mediaset (che punta alla gara del sabato sera). Sono state 15 ore di discussioni con conclusione dopo l'1:00 di notte mentre oggi, venerdì 30 giugno, si sono livellati gli ultimi dettagli sui vari pacchetti come ad esempio la scelta dei big match da trasmettere.

Una volta sistemati questi correttivi i pacchetti verranno ancora inviati ai tre broadcaster, sempre impegnati nelle trattative, con però una dead-line ovvero lunedì mattina. Infatti nella mattinata del 3 luglio i broadcaster dovranno decidere l’offerta da inserire nella busta chiusa poi consegnata nelle mani del notaio della Lega. Spetterà all'assemblea dei club poi prendere la decisione finale. L'obiettivo della Lega Serie A resta quello di incassare il massimo possibile e per farlo potrà anche combinare diversamente i pacchetti per raggiungere il target desiderato ovvero avvicinarsi ai 927 milioni del triennio 2021-24. In caos di fumata nera da parte dei club si procederà con l’apertura delle buste contenenti le offerte da parte di 6 soggetti interessati alla realizzazione del Canale di Lega dando vita a nuove trattative.

