Tv: il nuovo palinsesto di Sky. Tra cinema e sport, qualità top

Serie tv, sport rigorosamente live, cinema, show, news e innovazione, arte, natura e documentari, con anteprime mondiali da non perdere. La festa per i vent'anni è anche l'occasione per presentare il palinsesto della nuova stagione di Sky . In primo piano le serie Sky Original e gli esclusivi contenuti HBO , ma attenzione alle grandi novità in arrivo per lo sport per un totale di 9.000 ore di trasmissione in diretta e oltre 20 discipline coinvolte. Una novità su tutte: l'Europeo 2024 di calcio trasmesso in diretta in via integrale . Ma in generale sarà una stagione tv straricca di progetti inediti, trasmessi in altissima qualità per garantire la migliore esperienza di visione possibile. E i contenuti saranno, al solito, disponibili anche sul servizio di streaming NOW .

Sport e serie tv

La proposta sportiva di Sky è incentrata su oltre 20 discipline: calcio, motori, tennis, basket, rugby, golf, atletica, volley, nuoto e non solo. Quattro novità, in più: il calcio con l'Europeo 2024, una nuova intesa pluriennale con il basket NBA, il Sei Nazioni di rugby fino al 2025 e la vela con il ritorno dell’America’s Cup. E già l'estate in corso si presenta particolarmente ricca di appuntamenti, tra eventi live e programmi che rievocano la storia, i record, i momenti top entrati nel mito dello sport. E' iniziata, infatti, un’estate ricca di eventi imperdibili per tifare gli atleti italiani, tra Nations League, mondiali ed europei e ci si avvia verso l’inizio della stagione 2023/2024 con oltre 9.000 ore di sport e studi live. Capitolo serie: occhio, per esempio, ai nuovi episodi di And Just Like That… in esclusiva e in contemporanea con gli Stati Uniti. E poi la spy story britannica Una spia tra noi, con Damian Lewis e Guy Pearce, senza contare il crime drama Sky Original con Tim Roth L’ultimo boss di Kings Cross. In agosto ecco i nuovi episodi di Winning Time - L’ascesa della dinastia dei Lakers e Billions, a settembre invece appuntamento con la Sky Original Domina, per proseguire in autunno con il mistery drama Un’estate fa. Altri titoli: True Detective: Night Country, le novità Sky Original Dostoevskij, L’Arte della Gioia, il ritorno di Call My Agent - Italia, e M. Il figlio del secolo. Da segnalare i prestige drama HBO e le nuove stagioni di House of The Dragon e The White Lotus. Annunciati due nuovi progetti in fase di sviluppo: Piedone, con Salvatore Esposito con Salvatore Esposito erede spirituale del personaggio reso immortale da Bud Spencer, e una serie TV sulla Milano criminale degli Anni 70.

Cinema e tanto altro

Tantissime prime visioni all’anno, tra i contenuti in arrivo anche l’amatissima collection de I delitti del BarLume, il film Sky Original Vangelo secondo Maria e grandi successi come Dungeons & Dragons - L’onore dei ladri, Il Gatto Con Gli Stivali 2 - L’ultimo desiderio, Super Mario Bros. - Il film, Tàr, Il sol dell’avvenire di Nanni Moretti. Tra gli show in arrivo, ecco X Factor condotto nuovamente da Francesca Michielin e con in giuria Fedez, Ambra Angiolini, Dargen D’Amico e Morgan, MasterChef Italia con il trio Barbieri-Cannavacciuolo-Locatelli, e la nuova stagione di Pechino Express, più 4 Ristoranti, 4 Hotel, Quattro matrimoni. Tra i titoli più attesi di Sky Arte, ecco Borromini e Bernini. Sfida alla perfezione e Michelangelo. Santo e peccatore. Su Sky Documentaries sono in arrivo documentari come la docu-serie Mario Rostagno (titolo provvisorio) e Moda. Una rivoluzione italiana, mentre Sky Nature si conferma una finestra sul pianeta per sensibilizzare il pubblico su tematiche ambientali, come la campagna Sky Zero. Attenzione agli approfondimenti sull'intelligenza artificiale in onda prossimamente su Sky Tg24, oltre ad appuntamenti come Earth4all - Il mondo di Francesco, Ventenni e le docu-serie originali Dove nessuno guarda - Il caso di Elisa Claps e Essere Umani -?Manaus. E su TV8, il canale free to air di Sky, la prossima stagione televisiva sarà all’insegna dell’intrattenimento: attesissimi MasterChef Italia, X Factor e Pechino Express che dall’autunno saranno in prima visione in chiaro, e confermate le principali produzioni originali come 100% Italia, Celebrity Chef e GialappaShow.