Diritti tv Serie A, il canale della Lega e l'anticipo in chiaro: le novità

Serie A e diritti tv: allo studio modifiche del bando

Sono allo studio altre modifiche del bando per arrivare a questa soluzione. In particolare potrebbe essere tolta l’esclusiva della diretta in chiaro per favorire un rilancio delle pay tv: Mediaset continuerebbe ad avere la gara del sabato sera, ma in condivisione con Sky e Dazn, che la potrebbero inserire nei loro abbonamenti a pagamento. E Sky potrebbe incrementare la cifra attuale nel caso in cui ottenesse il diritto di prima scelta in alcune giornate, in modo da essere sicura di trasmettere la gara di una delle squadre con più tifosi: Juventus, Inter o Milan, impegnate contro le medio-piccole. Adesso, invece, questa facoltà è sempre a beneficio di Dazn. Difficile, invece, andare oltre i quattro ‘pick’ concessi a Sky sulle 20 partitissime.

Diritti tv Serie A, offerte rifiutate: trattative avanti. La nuova data