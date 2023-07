Serie A: acquisti, cessioni e obiettivi delle venti squadre del campionato

ATALANTA

Arrivi: Adopo (c, Torino fc), Bakker (c, Bayer Leverkusen), Cambiaghi (a, Empoli fp), Carnesecchi (p, Cremonese fp), Cissè (a, Sudtirol fp), Gollini (p, Napoli fp), Kolasinac (d, Marsiglia fc), Kovalenko (c, Spezia fp), Miranchuk (a, Torino fp), Zortea (c, Sassuolo fp)