Diritti tv, Coppa Italia e Supercoppa a trattativa privata: offerte basse

MILANO - La Lega Serie A passa alle trattative private anche per i diritti tv di Coppa Italia e Supercoppa . Era prevedibile che Rai e Mediaset non avrebbero raggiunto il minimo fissato dal bando a 62 milioni. Una richiesta superiore di 14 milioni ai 48 a stagione pagati da Mediaset nel triennio 2021-24.

La Lega ha provato ad alzare in maniera sostanziosa il prezzo per sedersi al tavolo sulla scia della modifica del format della Supercoppa che, dalla prossima stagione, sarà assegnato al termine di una final-four. La prima edizione rientra nel ciclo in corso, quindi sarà trasmesso da Mediaset senza necessità di aumentare il compenso pattuito con la Lega. Ma dalla prossima tornata i club intendono monetizzare il cambiamento che garantisce due sfide di cartello in più ai titolari dei diritti tv della competizione. Rai e Mediaset, però, non hanno ritenuto di spingersi fino a 62 milioni. Secondo indiscrezioni, si sarebbero fermate tra 50 e 55.

Diritti tv, si passa alle trattative private

L’ad della Serie A, Luigi De Siervo, all'inizio dell'assemblea in videocollegamento in programma ieri, ha comunicato che le offerte contenute nelle buste consegnate due giorni fa non hanno raggiunto il minimo e quindi ha chiesto ai club se intendevano passare alle trattative private. Risposta affermativa da parte dei dirigenti. Non è stato, però, stabilito il momento di inizio di queste negoziazioni. Prima la Serie A intende chiudere la pratica dei diritti tv nazionali del campionato post 2024. Coppa Italia e Supercoppa quindi torneranno in agenda a settembre. La Lega dovrebbe tornare a riunirsi in assemblea il 26 o 27 luglio.