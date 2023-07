Serie A, le amichevoli: Aouar in gol con la Roma. Il Sassuolo ne fa 22

Manca poco più di un mese al nuovo campionato di Serie A, di cui è stato annunciato il calendario la scorsa settimana. Le squadre hanno iniziato i rispettivi percorsi di preparazione alla prossima stagione, e nella giornata di oggi ci sono state alcune amichevoli utili per riprendere confidenza con il ritmo partita e per far integrare al meglio i nuovi acquisti. La Roma di Josè Mourinho si è imposta per 4-0 contro la Boreale, con Aouar che ha trovato il suo primo gol. Test positivo anche per il Monza di Palladino, che ha vinto 11-0 contro la Nuova Camunia. Dilaga il Sassuolo: contro il Real Vicenza finisce addirittura 22-0. Ok il Genoa che si impone per 12-0 contro il Fassa Calcio, mentre la Fiorentina supera la primavera Viola con il risultato di 8-1.