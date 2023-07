Diritti tv Serie A, la data della prossima assemblea di Lega

Nuova assemblea in vista per la Lega Serie A. Il prossimo 26 luglio infatti tutti i club si riuniranno in videoconferenza: sul tavolo c'è anche la questione dei diritti tv. In particolare, all'ordine del giorno ci sarà il particolare "esito delle trattative private e conseguenti determinazioni" legate dai diritti tv del campionato di Serie A dal 2024 in poi. Inoltre, si parlerà anche di "Licenze Dati (territori nazionale e internazionali) e Licenze Betting streaming (territori internazionali)".