Serie A, le amichevoli: Monza e Udinese calano la manita, ok il Sassuolo

Il Monza batte 5-0 in amichevole il Real Vicenza, contro la rappresentativa vicentina, reti nel primo tempo di Izzo e Maric, poi la doppietta di Caprari e Birindelli arrotondano il risultato per gli uomini di Palladino. Cinque reti anche per l'Udinese che si impone per 5-1 contro gli austriaci del Klagenfurt: al riposo è 2-1 per i friulani con Beto e Thauvin, nel finale di gara le altre tre realizzazioni di Samardzic (doppietta) e Lovric. Di misura vince anche il Sassuolo di Alessio Dionisi che a Brunico batte 2-1 il Pafos con Berardi e la rete all’89’ di Defrel. Tris della Salernitana contro il Delfino Curi Pescara, Boultam, Mazzocchi e Kastanos a segno, goleada per il Frosinone con un netto 10-0 al Ferentino: Marchizza, Cuni, Mazzitelli, Oyono, Garritano nella prima frazione; due volte Harroui, Borrelli, Dixon e un'autorete nella ripresa.