Arthur debutta con la Fiorentina. Tris Monza e Verona, Sassuolo ko

Dopo il successo contro il Pafos, il Sassuolo di Dionisi cade nella seconda amichevole stagionale. Ad imporsi, infatti, è lo Spezia di Alvini, appena retrocesso in Serie B. Nel derby di Verona, invece, l'Hellas batte la Virtus 3-0 in un match mai in discussione. Stesso risultato per il Monza contro la Vis Pesaro, mentre la Salernitana batte di misura il Picerno con gol di Candreva.