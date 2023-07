Diritti tv Serie A, ancora nulla di fatto. Offerte valide fino a ottobre

Nulla di fatto per quanto riguarda l'assegnazione dei diritti tv relativi al campionato di Serie A a partire dalla stagione 2024. Le tre offerte arrivate da parte di Dazn, Mediaset e Sky saranno valide fino a metà ottobre, periodo in cui le società cercheranno di trovare la decisione definitiva. "L'Assemblea della Lega Serie A si è svolta oggi pomeriggio in videoconferenza trattando anche il tema dei diritti audiovisivi del campionato di Serie A per il periodo 2024 - 2029", si legge nella nota diramata al termine dei lavori.