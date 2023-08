Amichevoli, mezza Serie A in campo: dettagli e orari di tutte le gare

Mancano ancora due settimane all'inizio della Serie A, anche se parte ufficialmente la Coppa Italia con Catanzaro-Foggia , e per tanti club è il momento di iniziare a mettere sempre più benzina nelle gambe con delle gare amichevoli. Nella giornata odierna, sabato 5 agosto, sono dieci le squadre pronte a scendere in campo, alcune anche con match internazionali, per capire a che punto è la condizione dei giocatori.

Tra le sfide più interessanti spicca Newcastle-Fiorentina, tra due squadre che nella prossima stagione faranno l'Europa, così come Union Berlino e Atalanta. Il Sassuolo giocherà con il Wolfsburg, mentre il Bologna in Olanda contro l'Az Alkmaar. Nel dettaglio tutte le gare in programma.

Wolfsburg-Sassuolo

I neroverdi di Alessio Dionisi sono pronti ad affrontare la sesta amichevole dal 15 luglio, quella contro il Wolfsburg. Un tour de force in questi venti giorni per i ragazzi del Sassuolo, ma i test sono utili all'allenatore per trovare la quadratura, capire come sta lavorando il gruppo e cosa serve migliorare in vista dell'inizio del campionato. Nell'ultima gara contro il Parma, il Sassuolo è apparso ancora un po' in ritardo di condizione anche se il tecnico ha voluto ruotare l'undici titolare inserendo anche le pedine nuove: Missori, Volpato, Viti, Cragno e Mulattieri dall'inizio e Vina a partita in corso. Fischio d'inizio alle ore 15.

Friburgo-Empoli

L'Empoli si trova in Germania per preparare l'inizio della prossima stagione e nel pomeriggio affronterà il Friburgo all'Europa Park Stadion alle ore 15:30. Zanetti si affiderà al nuovo modulo provato in questo primo mese di preparazione: il 4-2-3-1. Una novità tattica con una sola punta utilizzato e con buoni risultati anche nelle ultime gare di Serie A. Indicazioni positive arrivate anche nella vittoria contro il Lille nell'amichevole disputata il 29 luglio. Qualche minuto anche per Ranocchia, il centrocampista arrivato dalla Juventus in questa sessione di mercato.

Union Berlino-Atalanta

I nerazzurri sono a Berlino per affrontare l'Union alle ore 15:30. Un test dal sapore d'Europa visto che entrambe le formazioni saranno ai nastri di partenza delle competizioni UEFA: i tedeschi in Champions mentre la Dea in Europa League. La squadra di Gasperini sta cambiando tanto in questo mercato e con la cessione di Hojlund al Manchester United è andata su Scamacca, mentro sono già arrivati El Bilal Touré, Kolasinac, Bakker e Adopo. Sin qui quattro vittorie per l'Atalanta nelle prime uscite in attesa di alzare il livello delle amichevoli: ora tocca all'Unione Berlino e il 12 contro la Juventus a Cesena.

Heidenheim-Verona

Il Verona sta lavorando per assimilare le nuove indicazioni di Marco Baroni. L'allenatore sta lavorando sui principi di base visto in casa Hellas negli ultimi anni, partendo dal modulo con la difesa a 3. Contro il Bastia i veneti hanno perso 3 a 1 e nel pomeriggio affronteranno in terra tedesca l'Heidenheim alla Voith Arena con fischio d'inizio alle ore 15:30. Un test utile a una settimana dalla prima gara ufficiale della stagione, quella in Coppa Italia contro l'Ascoli al Bentegodi.

Newcastle-Fiorentina

La Fiorentina di Italiano è volata in Inghilterra dove in questo weekend si giocherà la Sela Cup contro il Newcastle e Nizza. La prima gara contro i magpies è in programma per oggi, sabato 5 agosto, alle ore 16:30, mentre contro i francesi nella giornata di domenica alle 14. La viola sta lavorando sul mercato, soprattutto dopo l'ufficialità della partecipazione alla prossima Conference al posto della Juventus esclusa dall'UEFA. In mezzo al campo via Castrovilli e vicina anche la cessione di Amrabat, è Arthur il tassello chiave della mediana. Nell'undici si sta inserendo anche Parisi, che si sta alternando con Biraghi nel ruolo di terzino sinistro. Dopo il weekend altre due amichevoli per i toscani prima dell'esordio in A contro il Genoa.