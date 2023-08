Gasperini, il giudizio sulla Juve e il mercato: "De Ketelaere? Siamo contati"

A fine match, Gasperini vede il bicchiere mezzo pieno per quanto riguarda la prestazione della sua Atalanta, mentre sul fronte mercato il bicchiere è ancora mezzo vuoto... «È stata una buona gara, di livello. La Juventus è una squadra molto forte. La partita è stata aperta, non ci sono state molte occasioni».

Poi parla del cantiere aperto nerazzurro: «Se De Ketelaere viene sono molto contento, perché mi piace e siamo contati in quel ruolo. Zapata è un giocatore molto forte, è vero che ha avuto qualche infortunio, ma succede in tutte le squadre e a molti attaccanti: l’anno scorso è stato sfortunato nel finale, adesso ha recuperato. Dobbiamo migliorare in altri reparti come numero, sono andati via tanti giocatori. Dobbiamo sicuramente completare la squadra».

Gasperini e il mercato dell'Atalanta

Dunque Gasperini si attende novità in attesa dell’esordio in campionato di domenica in casa del Sassolo. «In entrata abbiamo fatto pari, forse abbiamo tolto qualcosa in più in uscita. Sono soddisfatto dei ragazzi che sono arrivati, perché sono di valore, ma non pensavamo di vendere Hojlund e quello ha capovolto tutto».