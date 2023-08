Inter, Lautaro ribalta l'Egnatia. Goleada Lazio nel ricordo di D'Amico

Torna tra i titolari Lautaro Martinez, finito fuori per un problema fisico nell'ultimo impegno contro il Salisburgo (vittoria per 4-3). Simone Inzaghi prova l'undici che, con tutta probabilità, dovrebbe partire dall'inizio nella gara contro i brianzoli, fatta eccezione per Acerbi, ancora fuori per infortunio e in dubbio. E dunque Sommer tra i pali, Darmian, De Vrij e Bastoni i tre in difesa, Dumfries e Dimarco quinti a centrocampo con Mkhitarian e Barella mezzali - verosimilmente contro il Monza potrebbe giocare Frattesi al posto dell'armeno - e Calhanoglu in cabina di regia, Lautaro Martinez appunto e il neoacquisto Marcus Lilian Thuram in avanti.

L'Inter batte l'Egnatia in rimonta

Pronti-via e al 6' l'Inter va sotto: errore in impostazione di Bastoni, Paulauskas serve Lila, palla al centro per Dwamena che da pochi passi batte Sommer e sblocca la gara. I nerazzurri premono, sprecano tante occasioni ma al 54' trovano il meritato pareggio con una perla di Barella: lancio di Bastoni, controllo dell'ex Cagliari e destro a incrociare. Al 67' Ayroldi sanziona con il penalty un tocco di mano di Lautaro Martinez facendo infuriare i ragazzi di Inzaghi. Dal dischetto va Medeyros che con uno scavino supera l'estremo difensore svizzero. Girandola di cambi al 72': dentro Frattesi, Cuadrado, Sensi, Audero (all'esordio), Bisseck, Asllani, Correa e Lazaro. Proprio quest'ultimo poco dopo serve a Lautaro un bel cross per il 2-2 di testa del Toro. 3' dopo, all'83', è ancora l'argentino a colpire, stavolta dal dischetto, ribaltando così il risultato e regalando il successo all'Inter. Nel finale arriva anche il 4-2 del giovane Giacomo Stabile su assist di Correa.