Diretta Inter-Monza ore 20:45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

I nerazzurri vengono da un terzo posto conquistato nel campionato precedente e terminato alle spalle di Napoli e Lazio. Finalisti dell'ultima stagione di Champions League, persa contro il Manchester City, i nerazzurri hanno ottenuto il terzo posto grazie a sette vittorie nelle ultime otto giornate dello scorso campionato (unica sconfitta arrivata sul campo del Napoli per 3-1). Il Monza è stata la vera rivelazione della scorsa Serie A: nella loro prima partecipazione al massimo campionato, i lombardi si sono piazzati all'11° posto, sfiorando di soli quattro punti una clamorosa qualificazione alla Conference League.

SEGUI INTER-MONZA IN DIRETTA SUL NOSTRO SITO

Inter-Monza: diretta tv e streaming

Inter-Monza, gara valida per la 1ª giornata del campionato di Serie A e in programma alle ore 20:45 allo stadio Meazza di Milano, sarà visibile in diretta su DAZN e Sky e in streaming su Now e SkyGo. In alternativa, sarà possibile seguire la cronaca testuale della sfida live sul nostro sito

Guarda su DAZN tutta la Serie A TIM e tanto altro sport. Attiva ora.

Le probabili formazioni di Inter-Monza

INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. Allenatore: Inzaghi. A disposizione: Audero, Di Gennaro, Bisseck, Stabile, Asllani, Cuadrado, Carlos Augusto, Frattesi, Sensi, Stankovic, Correa, Arnautovic. Indisponibili: Acerbi. Squalificati: -.

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; D'Ambrosio, Pablo Marì, Caldirola; Ciurria, Pessina, Gagliardini, Kyriakopoulos; Colpani, Caprari; Mota Carvalho. Allenatore: Palladino. A disposizione: Gori, Sorrentino, A.Carboni, Cittadini, F.Carboni, Pereira, Birindelli, Machin, Bondo, V.Carboni, Vignato, Maric. Indisponibili: Bettella. Squalificati: Izzo.

Arbitro: Colombo della sezione di Como

Assistenti: Baccini-Capaldo

IV uomo: Mariani

Var: Nasca

Avar: Paterna

Guarda su DAZN tutta la Serie A TIM e tanto altro sport. Attiva ora.