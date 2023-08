Diretta Genoa-Fiorentina ore 20:45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

Il tecnico del Genoa, Alberto Gilardino, fa il suo esordio in Serie A e non si pone limiti per la nuova stagione: "Emozioni? È normale che come tutti gli esordi c’è emozione ma c’è anche convinzione e consapevolezza da parte mia, della squadra e dall’entusiasmo che ci sta trasmettendo il nostro popolo". La Fiorentina, reduce da una finale di Conference League e di una Coppa Italia entrambe perse, vuole partire subito col piede giusto nella nuova stagione. In conferenza stampa, Italiano ha dichiarato: "La scelta di restare qui è stata azzeccata, avevamo timore per il clima e le temperature ed invece abbiamo lavorato bene in una struttura straordinaria. Abbiamo fatto delle ottime amichevoli nonostante qualche risultato non bello ma in questo momento conta la condizione fisica e mettere dentro minuti per far arrivare i ragazzi in forma il prima possibile".

Genoa-Fiorentina: diretta tv e streaming

Genoa-Fiorentina, gara valida per la 1ª giornata del campionato di Serie A e in programma alle ore 20:45 allo stadio Ferraris di Genova, sarà visibile in diretta streaming in esclusiva su DAZN. In alternativa, sarà possibile seguire la cronaca testuale della sfida live sul nostro sito

Le probabili formazioni di Genoa-Fiorentina

GENOA (3-5-2): Martinez; Dragusin, Bani, Vasquez; Hefti, Thorsby, Badelj, Frendrup, Martin; Gudmundsson, Retegui. Allenatore: Gilardino. A disposizione: Leali, Sommariva, Biraschi, De Winter, Calvani, Jagiello, Aramu, Puscas, Coda, Ekuban. Indisponibili: Pajac, Matturro, Messias, Vogliacco, Melegoni. Squalificati: Sabelli, Strootman.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Arthur, Mandragora; Sottil, Bonaventura, Gonzalez; Nzola. Allenatore: Italiano. A disposizione: Christensen, Martinelli, Kayode, Quarta, Parisi, Amrabat, Comuzzo, Amatucci, Duncan, Infantino, Brekalo, Sabiri, Beltran, Jovic, Kokorin. Indisponibili: Barak, Castrovilli, Ikonè, Mina, Pierozzi. Squalificati: Kouamè.

Arbitro: Ayroldi della sezione di Molfetta

Assistenti: Lo Cicero-Colarossi

IV uomo: Abisso

Var: Doveri

Avar: Miele

