Osimhen subito decisivo: tris Napoli in rimonta a Frosinone. Empoli ko

La Serie A è finalmente ripartita. Il nuovo Napoli di Rudi Garcia ha aperto le danze con il successo per 3-1 in casa del neopromosso Frosinone. Inizio shock per i campioni d'Italia in carica, che si sono ritrovati sotto nel punteggio dopo appena 7': Cajuste commette un fallo in area di rigore e dal dischetto Harroui non sbaglia.