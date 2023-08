Diretta Roma-Salernitana ore 18.30: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

ROMA - Tra le mura amiche dell'Olimpico prende il via il campionato della Roma priva del suo condottiero José Mourinho (squalificato) e del suo attacco titolare. Infatti oltre all'infortunato Abraham anche Paulo Dybala non sarà del match causa squalifica: "L'attaccante? Lo sappiamo. Venire qua a piangere non vale la pena. Sappiamo tutti che dal momento che abbiamo perso Abraham, non abbiamo fatto niente per compensare questa situazione. È una cosa che tutti noi sappiamo. La società fa il possibile per risolvere la questione ma io alleno i giocatori che sono a disposizione. Chiedo una volta in più ai nostri tifosi di giocare domani da attaccanti, abbiamo bisogno di loro" ha commentato lo Special One alla vigilia sui problemi offensivi dei suoi.

Situazione di mercato poco idilliaca anche in casa Salernitana con Paulo Sousa che non ha fatto giri di parole: "Per adesso dei nuovi c'è solo Legowski convocabile, gli altri non si sono nemmeno allenati con noi. Contro la Roma ovremo mettere in campo la gioia di giocare in un ambiente straordinario. Sappiamo di dover fare molto meglio rispetto a quanto mostrato contro la Ternana".

Dove vedere Roma-Salernitana streaming e diretta tv

Roma-Salernitana, gara valida per la 1ª giornata di campionato e in programma alle ore 18:30 allo Stadio Olimpico di Roma, sarà visibile in diretta streaming su DAZN.

Le probabili formazioni di Roma-Salernitana

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Llorente; Kristensen, Aouar, Cristante, Bove, Spinazzola; El Shaarawi, Belotti. Allenatore: Rapetti.

A disposizione: Svilar, Boer, Ndicka, Karsdorp, Zalewski, Celik, Paredes, Renato Sanches, Pagano, Pisilli, Solbakken. Indisponibili: Abraham e Kumbulla. Squalificati: Dybala e Pellegrini.

SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa; Lovato, Fazio, Gyomber; Mazzocchi, L.Coulibaly, Maggiore, Bradaric; Kastanos, Candreva; Botheim. Allenatore: Paulo Sousa

A disposizione: Costil, Sambia, M. Coulibaly, Sfait, Bohinen, lervolino, Legowsky, Dia. Indisponibili: Pirola e Daniliuc. Squalificati: nessuno.

Arbitro: Feliciani di Teramo

Assistenti: Costanzo e Passeri

IV uomo: Sozza

Var: Guida

Avar: Meraviglia

