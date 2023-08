Diretta Lecce-Lazio ore 20:45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

LECCE - La Lazio di Maurizio Sarri comincia il suo campionato sul campo del Lecce ripartendo dal nucleo solido della passata stagione come evidenziato dall'allenatore ex Juventus alla vigilia. Sarri infatti non ha nascosto che: "Il campionato è difficile, ci sono squadre più attrezzate di noi. L’anno scorso molti hanno sprecato tante energie nelle coppe, quest’anno non credo si ripeta. Noi vogliamo ribaltare i valori sulla carta, che rimangono gli stessi della stagione passata, quindi dobbiamo fare qualcosa che va ai limiti delle nostre capacità per lottare per la Champions. La Serie A è in leggera crescita. Non prendo per oro colato quello che hanno fatto le squadre italiane nelle coppe, un po’ di fortuna con i sorteggi li abbiamo avuti".