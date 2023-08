Diretta Sassuolo-Atalanta ore 18.30: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

REGGIO EMILIA - Mentre il “caso Berardi” scuote il Sassuolo alla vigilia del via al campionato, Dionisi prova a stare sul pezzo e liquida la questione legata al suo uomo più rappresentativo (di cui potete leggere in altri articoli) concentrandosi sul match con l'Atalanta: "Su Berardi ha già detto tutto Carnevali. Noi dobbiamo preparare la partita contro l’Atalanta, se anche l’allenatore parla di mercato e non della gara non va bene… L’Atalanta alla prima giornata è difficile, loro sono stati la rivelazione nelle ultime stagioni, hanno un’identità spiccata e giocatori forti e adeguati a quell’identità. Nel tempo siamo cresciuti nell’affrontarla, sapendo che per le nostre caratteristiche è difficile giocarci contro". In panchina per l'Atalanta non ci sarà invece Gasperini, squalificato: "Mi aspetto una partita vera, contro una squadra difficile. Lo scorso anno abbiamo perso a Reggio Emilia una partita condizionata dall'espulsione di Maehle: loro in attacco hanno sempre delle risorse importanti".