Diretta Bologna-Milan ore 20.45: dove vederla in tv, streaming e probabili formazioni

Bologna e Milan si affrontano allo stadio Dall'Ara nella prima giornata del campionato di Serie A . Il Bologna è reduce dal successo in Coppa Italia (2-0) contro il Cesena mentre i rossoneri vengono dalle due vittorie (contro Novara e Etoile Sahel) nelle ultime due amichevoli estive.

Milan e Bologna si sfidano alla prima giornata per la quarta volta in Serie A, con un bilancio di due vittorie dei rossoneri e una dei rossoblù. Il Milan non ha mai pareggiato negli ultimi 11 esordi stagionali di Serie A (sei vittorie e cinque sconfitte), l'ultimo pari nel primo match di campionato risale al 9 settembre 2011, 2-2 contro la Lazio a San Siro. Con Stefano Pioli alla guida, il Milan ha sempre vinto alla prima giornata di Serie A.

Dove vedere Bologna-Milan: diretta tv e streaming

La partita tra Bologna e Milan è in programma alle ore 20.45 e sarà visibile in diretta su Dazn.

Bologna-Milan, probabili formazioni

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Lucumi, Corazza; Aebischer, Dominguez; Ndoye, Ferguson, Moro; Zirkzee. Allenatore: Thiago Motta. A disposizione: Bagnolini, Ravaglia, Bonifazi, De Silvestri, Lykogiannis, Sosa, El Azzouzi, Fabbian, Urbanski, Orsolini, Van Hooijdonk.

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Loftus-Cheek, Krunic, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao. Allenatore: Pioli. A disposizione: Sportiello, Mirante, Kalulu, Kjaer, Bartesaghi, Florenzi, Adli, Pobega, Zeroli, Saelemaekers, Romero, Chukwueze, Okafor, Colombo.

ARBITRO: Pairetto di Torino

ASSISTENTI: Berti-Cipressa

QUARTO UOMO: Volpi

VAR: Marini

AVAR: Maggioni