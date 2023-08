Giudice sportivo, Turati squalificato un turno per un'espressione blasfema

Ammende prima giornata Serie A 2023/2024

Capitolo ammende. Il Lecce dovrà pagare settemila euro "per avere suoi sostenitori lanciato nel settore occupato dalla tifoseria avversaria alcuni oggetti e, nel recinto di gioco, tre petardi e un fumogeno". Per un comportamento simile da parte da parte dei suoi tifosi pagherà seimila euro la Lazio mentre il Frosinone ne dovrà versare quattromila per "il lancio di un accendino in direzione di un calciatore della squadra avversaria" così come il Genoa "per avere suoi sostenitori lanciato un fumogeno in campo che costringeva l'arbitro ad interrompere la gara per circa trenta secondi".