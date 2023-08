Ancelotti, previsione Scudetto: la posizione Juve e il vantaggio

Dopo un inizio di campionato importante con il Real Madrid , Carlo Ancelotti è stato intervistato su Radio Serie A dove si è raccontato in una lunghissima intervista. Tantissimi gli argomenti che ha trattato: dal passato da calciatore fino al presente ai blancos con le parole di elogio a Bellingham oltre alle battute sul mercato riguardo l'attaccante ( con Mbappé in prima fila ).

Ha parlato del suo futuro: "Smetterò il 1 luglio...(ride n.d.r.)" ma senza specificare di quale anno, ma non sarà nell'immediato visto dal 2024 andrà in Brasile per guidare la Nazionale verdoro come Ct. La Serie A, il Milan di Berlusconi, la nuova Juve e tanti altri temi su cui si è soffermato Ancelotti...