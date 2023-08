Arbitri Serie A, designazioni della 2ª giornata: c'è un'importante novità

Dal prossimo weekend di campionato cadrà ufficialmente il tabù del vincolo territoriale per le designazioni degli arbitri in Serie A . La Commissione Arbitri Nazionale dell’Aia ha infatti ufficializzato le designazioni per la seconda giornata di campionato , in cui è stata resa nota la novità.

Un esempio di questa modifica verrà rappresentata da Daniele Doveri (nato a Volterra ma residente a Roma e facente parte della sezione di Roma), scelto per dirigere la sfida tra l’Hellas Verona e la Roma in programma sabato 26 agosto alle ore 20.45. In merito alla questione, Doveri ha dichiarato: “Sarei contento e soprattutto sarebbe un passo avanti dal punto di vista culturale per tutto il movimento calcistico, riconoscerebbe il merito alla professionalitàbitr degli arbitri che è molto elevata e che nel 2023 non si può misurare con la residenza”.