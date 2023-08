Diretta Milan-Torino ore 20.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

MILANO - Le sfide tra il Milan e il Torino di Juric sono diventate una sorta di battaglia. Lo sa bene Stefano Pioli che, dopo il buon debutto a Bologna, condito dai tre punti, stasera si aspetta il bis alla prima in un San Siro ancora una volta stracolmo. Esordire in casa contro il Toro, però, non sarà una passeggiata di salute: "Affrontiamo una squadra che nelle ultime quattro trasferte dello scorso campionato ha vinto quattro volte, segnando otto gol senza subirne uno. Sappiamo quali difficoltà incontreremo, ma sappiamo come vogliamo impostare e giocare la partita. Il Torino è una squadra che abbina ottima organizzazione di gioco, grande fisicità e calciatori con qualità che possono trovare la giocata offensiva. Il Torino è sicuramente una squadra da parte sinistra della classifica che creerà difficoltà a tutti, noi compresi".