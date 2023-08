Diretta Frosinone-Atalanta ore 18.30: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

FROSINONE - Secondo turno di campionato e Frosinone nuovamente tra le mura amiche. Anche questa volta al "Benito Stirpe" l'undici di mister Eusebio Di Francesco sarà impegnato in un match proibitivo, almeno sulla carta. Dopo i campioni d'Italia del Napoli, infatti, Mazzitelli e soci affronteranno l'Atalanta. Di Francesco non si sbilancia sull'undici iniziale ma, fatta eccezione per lo squalificato Turati, potrebbe scendere in campo la stessa formazione vista col Napoli.

Anche per Gasperini la stessa formazione di Reggio Emilia per cercare lo stesso risultato già ottenuto contro il Sassuolo, ovvero una vittoria. Potrebbe essere questa la chiave di lettura del tecnico atalantino alla vigilia della gara che si giocherà in Ciociaria con la Dea che si presenterà in campo con un numero di variazioni molto vicino allo zero. L’unico ballottaggio è quello tra Ederson e Pasalic, dalla scelta dipende anche la posizione in campo di Koopmeiners ma per il resto, i circa 500 bergamaschi al seguito, dovrebbero vedere le stesse scelte di domenica scorsa a Sassuolo.

Dove vedere Frosinone-Atalanta: streaming e diretta tv

La partita tra Frosinone e Atalanta è in programma alle 18.30 allo Stirpe di Frosinone. L'incontro sarà trasmesso in tv e streaming da DAZN, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e su Now.