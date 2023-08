Diretta Verona-Roma ore 20.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

VERONA - Mentre i tifosi nella Capitale aspettano novità da Londra sul fronte Lukaku, Mourinho e la Roma sono a Verona dove questa sera affronteranno l’Hellas, provando a mantenere l’attenzione sul campionato. Il 2-2 di sette giorni fa con la Salernitana non permette altri passi falsi e per questo lo Special One dovrebbe puntare sul 3-5-2 fantasia. Dentro tutta la qualità a disposizione con Dybala al fianco di Belotti e centrocampo composto da Pellegrini e Aouar, ai lati di Cristante.

Sul fronte Verona, aleggia una domanda: la vittoria al Castellani di Empoli fu vera gloria? L’interrogativo lo si potrà sciogliere al cospetto della Roma per il debutto stagionale in campionato al Bentegodi. Il successo in terra toscana è, certamente, un buon viatico per affrontare una sfida che sulla carta è di quelle chiuse. "A Empoli è stato positivo per come la squadra ha saputo tenere il campo, con voglia ed attenzione. Devono esserci in tutta la gara e contro la Roma dovranno esserci ancora di più. Una squadra, quella giallorossa, micidiale sulle palle inattive", ha detto il tecnico Baroni. In casa gialloblù rientrano dalle squalifiche Hien e Faraoni con il primo che, nonostante le insistenti voci di mercato, potrebbe partire titolare.

La partita tra Verona e Roma è in programma alle 20.45 al Bentegodi di Verona. L'incontro sarà trasmesso in esclusiva tv e streaming da DAZN.