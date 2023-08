Crollo Torino, poker Milan e Sanabria ko. La Roma cade a Verona

Sconfitta pesante per il Torino sul campo del Milan nel secondo turno di Serie A. I granata, dopo il pari casalingo contro il Cagliari, hanno perso 4-1 a San Siro: i gol di Pulisic al 33', Schuurs al 36', di Giroud su rigore al 43' e al 65', di Theo Hernandez al 45'+3'. La formazione di Juric rimane così a quota un punto in classifica. Vittoria casalinga per il Verona contro la Roma: i gol di Duda al 4' e di Ngonge al 45'+4' per gli scaligeri, di Aouar al 56' per i giallorossi. Espulso nel finale Hien nell'Hellas. La squadra scaligera, dunque, si porta al comando della classifica con 6 punti insieme al Milan, mentre i giallorossi restano fermi ad un solo punto.

Milan-Torino: curiosità e statistiche Milan-Torino 4-1 Botta e risposta di Pulisic e Schuurs in tre minuti nel primo tempo. Poi, un rigore scovato dal Var per un mani involontario di Buongiorno ha permesso a Giroud di portare il Milan sul 2-1. Una magia di Hernandez ha spinto poi il risultato verso la sponda rossonera e ha chiuso la partita già dopo 45'. Juric ha rivoltato la squadra con i cambi nella ripresa Ma il quarto gol rossonero, firmato da Giroud ancora dal dischetto, ha messo la parola fine alla gara. Altra tegola per Juric è l'infortunio di Sanabria nel primo tempo: l'attaccante ha accusato un problema muscolare al bicipite della coscia destra, si è fermato ed è stato sostituito da Pellegri.

Verona-Roma 2-1 Gli uomini guidati da Marco Baroni si rendono protagonisti di un ottimo avvio di partita, trovando il gol del vantaggio dopo appena 3' con Duda. In pieno recupero lo stesso Duda lancia Ngonge, che si presenta a tu per tu con Rui Patricio e firma il raddoppio. Nella ripresa Mourinho decide di fare subito tre cambi e al 56' le scelte del tecnico portoghese iniziano a pagare: Houssem Aouar si avventa su un pallone vagante e con un colpo di testa mette a segno il gol che riapre la contesa. La partita diventa molto nervosa e il direttore di gara Doveri è costretto ad estrarre diversi cartellini, tra i quali anche il rosso diretto ad Hien per fallo su Belotti dopo un consulto al Var. Nonostante la traversa di Pellegrini su punizione all'85', il Verona si difende e porta a casa il suo secondo successo in altrettante partite stagionali. Verona-Milan: curiosità e statistiche

