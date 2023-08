Diretta Juventus-Bologna ore 18.30: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

La Juventus ospita il Bologna all'Allianz Stadium per il secondo turno del campionato di Serie A . I bianconeri hanno vinto 3-0 sul campo dell'Udinese all'esordio con le reti di Chiesa, Vlahovic e Rabiot. Il Bologna, invece, ha perso in casa contro il Milan.

"C'è troppo entusiasmo: dobbiamo lavorare con calma e non dobbiamo strafare, serve un'altra bella prova contro il Bologna. Siamo solo all'inizio, dobbiamo riabituarci a vincere più gare possibili e dovremo fare attenzione a una squadra che ha calciato tanto in porta contro il Milan (il Bologna, ndr): serve equilibrio, dovremo lavorare in maniera diversa perché giocheremo una sola partita a settimana" ha dichiarato Massimiliano Allegri nella conferenza della vigilia.

