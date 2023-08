Diretta Napoli-Sassuolo ore 20.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

Il giocatore azzurro, tra gli obiettivi di mercato della Juventus, infatti non sarà a disposizione di Dionisi per il big match i stasera: Domenico si è allenato con la squadra ma abbiamo valutato di non portarlo vista la condizione. Sarà sicuramente disponibile alla prossima al 100%, però ho e abbiamo ritenuto di non portarlo domani per farlo allenare in funzione della prossima".

Sul fronte Napoli Garcia ha tutto l'organico a disposizione incon molta attesa di rivedere all'opera dopo 131 giorni il tridente offensivo composto da Politano, Osimhen e dall'Mvp della passata stagione Kvaratskhelia che manca l'appuntamento con il gol dal 19 marzo.

Dove vedere Napoli-Sassuolo streaming e diretta tv

Napoli-Sassuolo, gara valida per la 2ª giornata del campionato di Serie A e in programma alle ore 18:30 allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli sarà visibile in diretta streaming su DAZN. In alternativa, sarà possibile seguire la cronaca testuale della sfida live sul nostro sito

Le probabili formazioni di Napoli-Sassuolo

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinksi; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Garcia.

A disposizione: Gollini, Contini, Zanoli, Natan, 0stigard, Mario Rui, Gaetano, Cajuste, Elmas, Russo, Lozano, Zerbin, Raspadori, Simeone. Indisponibili: nessuno. Squalificati: nessuno.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Tressoldi, Erlic, Vina; Lopez, Henrique; Defrel, Bajrami, Laurienté; Pinamonti. Allenatore: Dionisi.

A disposizione: Cragno, Pegolo, Missori, Viti, Pedersen, Miranda, Paz, Racic, Boloca, Thorstvedt, Mulattieri,Ceide, Volpato. Indisponibili: Obiang, Berardi. Squalificati: nessuno.

Arbitro: Giua (Olbia).

Assistenti: Del Giovane e Trinchieri.

IV uomo: Rutella.

Var: Chiffi.

Avar: Marini.

