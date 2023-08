Diretta Cagliari-Inter ore 20.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

CAGLIARI - A chiudere il secondo turno del campionato di Serie A sarà il posticipo in programma alle ore 20.45 all'Unipol Domus tra Cagliari e Inter. I nerazzurri di Simone Inzaghi al debutto hanno battuto il Monza 2-0 grazie alla doppietta di Lautaro Martinez e in caso di successo oggi aggancerebbero in vetta alla classifica Milan, Napoli e Verona a punteggio pieno.