Arbitri Serie A, Empoli-Juventus ad Ayroldi: i precedenti con Allegri

Sono state ufficializzate le designazioni arbitrali per il terzo turno di Serie A . Sarà Giovann Ayroldi ad arbitrare la seconda trasferta stagionale della Juventus , che domenica 3 settembre alle ore 20:45 scenderà in campo contro l' Empoli . Ad Antonio Rapuano è stata affidata la direzione dell'anticipo di venerdì Roma-Milan , mentre per l'altro big match tra Napoli e Lazio , in programma sabato al Maradona, è stato designato Andrea Colombo . Per Inter-Fiorentina di domenica pomeriggio alle 18.30, invece, tocca a Matteo Marchetti .

Empoli-Juventus con Ayroldi: i precedenti

Per Ayroldi si tratta della settima volta in carriera in cui viene chiamato a dirigere i bianconeri. Nell'ultima stagione fu lui a dirigere proprio Empoli-Juventus 4-1 e la trasferta in casa della Cremonese vinta 1-0 dalla Vecchia Signora grazie al gol di Milik su punizione nei minuti finali. Nell'annata 2021/2022 Ayroldi ha arbitrato quattro sfide della Juve: l'ultima partita di Chiellini e Dybala in bianconero pareggiata per 2-2 contro la Lazio di Sarri allo Stadium, il successo casalingo per 2-0 contro la Salernitana, la sconfitta 0-1 contro l'Atalanta e la vittoria per 3-2 sempre in casa contro la Sampdoria, dove assegnò un calcio di rigore per i bianconeri trasformato da Bonucci.