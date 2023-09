Diretta Roma-Milan ore 20:45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

ROMA - Sfida già decisiva per le sorti del campionato quella tra Roma e Milan di scena venerdì sera alle ore 20:45 e valida per la terza giornata del campionato di Serie A .

La Roma è ancora alla ricerca della prima vittoria stagionale dopo il pari interno contro la Salernitana e la sconfitta in casa del Verona che le hanno fruttato un solo punto in classifica. I giallorossi sono galvanizzati dal recente acquistato di Romelu Lukaku, arrivato dal Chelsea con la formula del prestito secco. Il Milan arriva all'Olimpico da capolista, avendo ottenuto due vittorie su due contro Bologna e Torino: i nuovi acquisti estivi sono partiti forte, soprattutto Pulisic autore già di due reti, così come Giroud che ha già timbrato tre volte il cartellino nelle prime due giornate.

Roma-Milan: diretta tv e streaming

Roma-Milan, gara valida per la 3ª giornata del campionato di Serie A e in programma alle ore 20:45 allo stadio Olimpico di Roma, sarà visibile in diretta streaming in esclusiva su DAZN. In alternativa, sarà possibile seguire la cronaca testuale della sfida live sul nostro sito

Le probabili formazioni di Roma-Milan

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Llorente; Kristensen, Aouar, Cristante, Pellegrini, Zalewski; El Shaarawy, Belotti. Allenatore: Mourinho. A disposizione: Svilar, Boer, Ndicka, Karsdorp, Spinazzola, Celik, Paredes, Bove, Pagano, Pisilli, Azmoun, Dybala, Lukaku. Indisponibili: Abraham, Kumbulla, Sanches. Squalificati: -.

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Loftus-Cheek, Krunic, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao. Allenatore: Pioli. A disposizione: Sportiello, Mirante, Kalulu, Kjaer, Pellegrino, Florenzi, Adli, Pobega, Zeroli, Musah, Romero, Chukwueze, Okafor. Indisponibili: Bennacer. Squalificati: -.

Arbitro: Rapuano della sezione di Rimini

Assistenti: Meli-Alassio

IV uomo: Massa

Var: Irrati

Avar: Di Vuolo

