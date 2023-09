Diretta Sassuolo-Verona ore 18:30: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

REGGIO EMILIA - Nell'anticipo della terza giornata del campionato di Serie A , il Sassuolo di Dionisi ospita in casa il Verona di Baroni e ritrova Domenico Berardi che partirà titolare per la prima volta in questa stagione.

Il Sassuolo è alla ricerca dei primi punti stagionali: i neroverdi sono il fanalino di coda della Serie A fermi a zero dopo le sconfitte contro Atalanta e Napoli per 2-0. Ancora a secco le punte di Alessio Dionisi: con il ritorno in campo di capitano Berardi potrebbe sbloccarsi la situazione lì davanti. Il Verona è la sorpresa di questo inizio campionato: gli uomini di Baroni si sono imposti prima ad Empoli e poi in casa contro la Roma, agganciando in testa alla classifica Milan, Napoli e Inter.

Sassuolo-Verona: diretta tv e streaming

Sassuolo-Verona, gara valida per la 3ª giornata del campionato di Serie A e in programma alle ore 18:30 al Mapei Stadium di Reggio Emilia, sarà visibile in diretta streaming in esclusiva su DAZN. In alternativa, sarà possibile seguire la cronaca testuale della sfida live sul nostro sito

Le probabili formazioni di Sassuolo-Verona

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Tressoldi, Erlic, Vina; Racic, Henrique; Berardi, Bajrami, Laurientè; Pinamonti. Allenatore: Dionisi. A disposizione: Cragno, Pegolo, Missori, Viti, Pedersen, Obiang, Boloca, Thorstvedt, Mulattieri, Ceide, Volpato. Indisponibili: Defrel. Squalificati: Lopez.

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Magnani, Coppola; Terracciano, Hongla, Duda, Doig; Mboula, Folorunsho; Ngonge. Allenatore: Baroni. A disposizione: Perilli, Berardi, Amione, Cabal, Faraoni, Cisse, Braaf, Serdar, Djuric, Bonazzoli. Indisponibili: Lazovic, Henry, Saponara. Squalificati: Hien

Arbitro: Piccinini della sezione di Forlì

Assistenti: Bercigli-De Meo

IV uomo: Camplone

Var: Dionisi

Avar: Meraviglia

