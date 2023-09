Roma-Milan, il mercato alla prova campionato tra certezze e incognite

INVIATO A ROMA - Due squadre che hanno movimentato il mercato, con risultati finora opposti. Roma e Milan sono uscite rivoluzionate dalla sessione di operazioni ormai concluse. Una scelta obbligata, visto che entrambi i club avevano l'obbligo di compiere un salto di qualità rispetto alla passata stagione: i giallorossi perché avevano mancato la qualificazione in Champions League (in cui è invece approdata la Lazio ); i rossoneri perché avevano fallito ogni obiettivo, a cominciare dalla conferma dello scudetto per finire con una qualificazione in Champions materializzatasi unicamente per la penalizzazione della Juventus .

Come sono cambiate

Per questo le due società si sono messe all'opera, pur se con diverso passo. La Roma ha cominciato subito con gli svincolati N'Dicka e Aouar, poi si è presa una pausa a causa della difficoltà di investire denaro fresco in abbondanza. Sono stati inseriti Kristensen, Paredes e Renato Sanches, è infine arrivato il botto Lukaku, nato dalla capacità di inserirsi nelle pieghe di una situazione complicata del belga. Il Milan è invece stato più metodico, favorito dal tesoretto della semifinale Champions e dalla ricca vendita di Tonali al Newcastle. Ingresso dopo ingresso, il club rossonero ha costruito una squadra in cui ogni titolare ha oggi un'alternativa, la mancanza più evidente nella passata stagione sul doppio fronte Italia-Europa.

Le differenze

I rossoneri hanno scelto giocatori in cerca di rilancio (Pulisic e Loftus-Cheek) ed elementi poco conosciuti ma solidi (Reijnders), più di prospettiva, però già pronti: Okafor, Musah e Chukwueze. Molte di più sono invece le scommesse in casa Roma che, se vinte (vedi Lukaku e Renato Sanches), possono far compiere un deciso salto di qualità. Rispetto a Mourinho, Pioli ha avuto il vantaggio di lavorare da più tempo su un organico già formato. Ma il portoghese è pronto a recuperare, potendo contare su giocatori che hanno già grande esperienza in campo europeo.