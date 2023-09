Diretta Udinese-Frosinone ore 18:30: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

L'Udinese riparte per cercare la prima vittoria stagionale in campionato. Alle 18:30 alla Dacia Arena la squadra di Sottil, dopo la sconfitta per 0-3 contro la Juventus e il pareggio per 1-1 contro la Salernitana, affronterà il Frosinone nella sfida valevole per la terza giornata di Serie A. La formazione di Di Francesco è invece partita meglio: dopo il ko contro il Napoli all'esordio è arrivato il successo contro l'Atalanta di Gasperini, mentre dal mercato sono arrivati diversi rinforzi tra cui i tre gioiellini della Juve Barrenechea, Soulé e Kaio Jorge.