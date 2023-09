Diretta Atalanta-Monza ore 20:45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

L'Atalanta vuole rialzare la testa dopo il sorprendente ko contro il Frosinone nell'ultima giornata di Serie A. La squadra di Gasperini alle 20:45 affronterà il Monza di Palladino, rivelazione dello scorso campionato. I brianzoli, come i bergamaschi, hanno finora ottenuto una vittoria e una sconfitta a testa: il Monza ha perso contro l'Inter per poi vincere contro l'Empoli, mentre l'Atalanta (che nella giornata di ieri ha ufficializzato la cessione di Duvan Zapata al Torino) ha prima vinto contro il Sassuolo per poi perdere contro il Frosinone.