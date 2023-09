Il Napoli cade al Maradona contro la Lazio, Scamacca si prende l’Atalanta

La Lazio di Sarri sbanca Napoli e l'Atalanta travolge il Monza nel terzo turno del campionato di Serie A. I biancocelesti sono riusciti a vincere 2-1 sul campo dei campioni d'Italia ottenendo la prima vittoria stagionale. Prima sconfitta in stagione, dopo due successi di fila, invece per la squadra di Rudi Garcia che rimane a quota 6 punti e viene raggiunta in classifica dall'Atalanta. La formazione guidata da Gasperini ha infatti battuto 3-0 in casa il Monza di Palladino con la rete di Ederson e la doppietta di Scamacca.